Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюремного заключения за хакерство и сетевое мошенничество. Такое решение суд вынес в четверг, 7 января, в ходе слушаний, которые прошли в дистанционном формате.Судья Лора Тейлор Суэйн заявила, что приговор хакеру составил в общей сложности 144 месяца лишения свободы. После освобождения Тюрина депортируют обратно в Россию. При этом судья приняли во внимание тот факт, что в тюрьме Андрей Тюрин заразился коронавирусной инфекцией.Напомним, россиянина задержали власти Грузии по запросу США. В 2019 году Тюрин признал свою вину по шести пунктам обвинения, а именно в сговоре с целью компьютерного взлома, в сетевом мошенничестве, в сговоре с целью нарушения законодательства о незаконных азартных играх в интернете, в сговоре с целью сетевого мошенничества и банковского мошенничества, а также компьютерного мошенничества и незаконного использования личных данных. По данным следствия, россиянин был участников «глобальной хакерской кампании» против крупных финансовых институтов, брокерских фирм, новостных агентств и других организаций.