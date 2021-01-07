Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Дональд Трамп разжигал мятеж в США. Такие действия со стороны действующего президента британский премьер на пресс-конференции в четверг, 7 января, назвал «совершенно неправильными».- То, что Трамп подстрекал людей штурмовать Капитолий и постоянно выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов, было совершенно неправильно. Британия осуждает проявления насилия в Вашингтоне. Действия сторонников Трампа являются позорными, - заявил Борис Джонсон.Британский премьер-министр отметил, что рад подтверждению избрания Байдена на пост президента США и «победе демократии».Как сообщал сайт kp.ru, в среду сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий и устроили беспорядки в Вашингтоне. Для разгона протестующих полиция и спецназ применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По последним данным, в результате беспорядков погибли четыре человека. На это фоне исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США накануне призвал Трампа осудить насилие и беспорядки в Вашингтоне.