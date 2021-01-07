Конгрессмены от партии демократов в США подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту Дональду Трампу за «злоупотребление властью». Об этом в четверг, 7 января, сообщил конгрессмен Дэвид Сиссиллин на своей странице в социальной сети Twitter.- Распространяю предложение об импичменте, чтобы отстранить президента от должности после вчерашнего нападения на Капитолий США, - написал он.К своей публикации конгрессмен прикрепил проект документа, содержащего одну статью – «злоупотребление служебным положением».Ранее британские премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Дональд Трамп разжигал мятеж в Вашингтоне. Действия сторонников Трампа во время вчерашних беспорядков британские политик назвал «совершенно неправильными и позорными».Как сообщал сайт kp.ru, в среду сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий и устроили беспорядки в Вашингтоне. По последним данным, в результате беспорядков погибли четыре человека.