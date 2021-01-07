Биткоин во время торговой сессии в четверг, 7 января, в очередной раз за сутки обновил исторический максимум. Стоимость самой популярной в мире виртуальной валюты выросла на 8,5 процента и достигла на пике 40 тысяч долларов. Эти вечером стоимость биткоина составила 40 134 долларов. Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 21:18 по московскому времени.Стоимость биткоина обновляет исторический рекорд в четвертый раз за прошедшие сутки. До этого она выросла до 38 тысяч долларов.За один день биткоин подорожал на 8,8 процента, а за минувшую неделю – на 30,4 процента. Самые резкий взлет курса данной криптовалюты наблюдался, когда сторонники Трампа в Соединенных Штатах штурмом брали здание Капитолия и сорвали заседания, на котором должны были утвердить результаты голосования коллегии выборщиков.