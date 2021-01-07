Избранный американский президент Джозеф Байден назвал события в Капитолии хаосом, а участников штурма – внутренними террористами и мятежниками. Демократ уверен, что вчерашний беспорядки в Вашингтоне спровоцировал Дональд Трамп, проигравший президентские выборы. Об этом Байден заявил в четверг, 7 января, выступая с речью перед сторонниками.- Это были не протесты или беспорядки, а настоящий хаос. Я не могу называть их участников протестующими. Это мятежники, чернь, внутренние террористы. Это был результат безжалостных нападок президента Трампа на демократию. Я бы хотел сказать, что мы не могли ожидать этого, но это не так, мы могли, - отметил новый глава США.Байден заявил, что Трамп нападал на свободную прессу, называя журналистов врагами народа, а также совершал нападки на разведслужбы и военнослужащих, используя лексику «которой пользовались автократы и диктаторы».В свою очередь спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к конституции.Как писал сайт kp.ru, вчера протестующие сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне и штурмом захватили здание Капитолия. Полиция и спецназ смогли разогнать демонстрантов, но в результате штурма погибли четыре человека, более 50 были задержаны.ПО ТЕМЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамРазбираемся в последствиях захвата Капитолия (подробности)