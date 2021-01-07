Американский министр транспорта Элейн Чао стала первым членом кабинета президента Трампа, который подал в отставку на фоне беспорядков в Вашингтоне. Письмо с заявлением политик опубликовала на своей странице в Twitter в четверг, 7 января.- В среду в США произошло травмирующее и вполне предотвратимое событие. Сторонники Трампа штурмом взяли Капитолий после митинга, на котором Трамп выступил перед ними. Я объявляю о своей отставке с поста министра транспорта с 11 января текущего года, - сообщила Элейн Чао.Министр подчеркнула, что ведомство продолжит работу с переходной командой нового главы государства Джозефа Байдена.Элейн Чао является супругой лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса Митча Макконнелла. Сам Макконнелл заявил, что основная вина за вчерашние беспорядки лежит на «потерявших рассудок преступниках», пытавшихся подорвать правительство, а также на тех, кто их спровоцировал. Лидер республиканского большинства в Сенате призвал провести тщательное расследование инцидента.Сразу несколько представителей уходящей американской администрации подали в отставку в знак несогласия с действиями Дональда Трампа, которые, по мнению многих республиканце в и демократов, спровоцировали вчерашний штурм Капитолия.Как ранее писал сайт kp.ru, старший директор по РФ в Совете национальной безопасности при Белом доме Райан Талли также покидает свой пост после вчерашних беспорядков в Вашингтоне.ПО ТЕМЕБегство из Белого дома: Члены команды Трампа один за другим уходят в отставку после волнений в ВашингтонеДействующий президент остался и без соцсетей (подробности)