Ученые выяснили, что через несколько месяцев после официального окончания эпидемии коронавирусной инфекции в Ухане заболевание продолжало распространяться по провинции. Об этом в четверг, 7 января, сообщается в журнале PLOS Neglected Tropical Diseases.- На территории Уханя было много бессимптомных носителей после того, как все носители явной формы инфекции выздоровели. Этот факт говорит о том, что менее агрессивные штаммы коронавирусной инфекции могут повторно проявиться и вызвать новую вспышку заболевания в Китае, - говорится в исследовании ученых.Напомним, что уже в конце января 2020 года китайские власти ввели в стране строгие ограничения, по позволило ограничить распространение вируса по стране. Медики Китая уже в апреле заявили, что эпидемия коронавируса в стране завершилась.В ходе своего исследования медики под руководством профессора Уханьского университета Сюэ-Цзе Юя выяснили, что эпидемия в Ухане прошлой весной на самом деле не закончилась. На такой вывод их навели данные о том, как менялась доля носителей антител к коронавирусу в Китае в первой половине минувшего года. Ученые проанализировали сведения, собранные среди шестидесяти тысяч жителей Китая, которые никогда не болели коронавирусом.Анализ показал, что антитела к коронавирусу были лишь у небольшого количества этих людей – около 0,38 процента. Однако число бывших бессимптомных носителей коронавируса было заметно выше как в самом Ухане (1,7 процента), так и по всей провинции Хубей. Большая часть образцов с антителами была собрана среди жителей Уханя уже в мае этого года – через пару месяцев после того, как, по заявлению местных врачей, закончилась эпидемия, а большая часть ограничений была снята. Это говорит о том, что вирус продолжал бессимптомно заражать жителей города и провинции Хубэй на протяжении нескольких месяцев.