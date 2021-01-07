Начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России вице-адмирал Игорь Костюков рассказал, что самым трудным «да» в его жизни было связано с визитом российского президента Владимира Путина в Сирию в начале 2020 года.«Это было очень сложно. Было много неясных моментов. Но хочу сказать, что в этой работе было много других структур, которые тоже несли ответственность», - рассказал начальник ГРУ в эфире телеканала «Россия 1».Игорь Костюков уточнил, что «это все консолидировалось в одном месте, но работу эту осуществляли и федеральная служба охраны, и другие структуры, и наши партнёры, сирийские партнёры и коллеги». Однако круг людей, которые участвовали в операции, был предельно узким, и все отнеслись к этой задаче максимально ответственно.«У нас не было права на ошибку. Не то что на ошибку, а на малейший сбой», - добавил глава ГРУ.Напомним, как писал сайт kp.ru, визит президента России в Сирию состоялся 7 января прошлого года. Министр обороны Сергей Шойгу назвал эту поездку «триллером похлеще голливудского».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин – о своем визите в Дамаск: Асад знал, что я прилечу, но никому не говорил об этомПрезидент Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник генштаба России Валерий Герасимов рассказали журналистам телеканала «Россия 1» о том, как задумывался и как готовился визит главы государства в Сирию, состоявшийся год назад. Без всякого преувеличения – это была одна из самых рискованных поездок российского президента, ведь в Сирии в это время только закончились активные боевые действия (подробности).