В четверг, 7 января, Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило, что укладка труб на недостроенном участке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании начнется уже через неделю, 15 января.Как говорится в заявлении DEA, в среду Датское энергетическое агентство получило от оператора проекта Nord Stream 2 AG новое расписание дальнейшей прокладки трубопровода, и работы по строительству «Северного потока – 2» возобновятся с 15 января, передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, 2 января стало известно, что из-за угроз американских санкций из проекта «Северный поток — 2» вышла норвежская компания DNV GL. Накануне региональный парламент федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в Германии одобрил инициативу по созданию экологического фонда, благодаря которому в числе прочего предполагается защитить интересы участников проекта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБольшие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии12 июня запустили Транс-анатолийский газопровод — это ответный удар по России, которая поставляет свое голубое топливо на юг Европы по дну Черного моря (подробности).