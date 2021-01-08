Американский предприниматель и изобретатель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск с юмором отреагировал на вчерашние события в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий и сорвали процедуру утверждения итогов президентских выборов в США.На своей странице в Twitter миллиардер разместил снимок самого яркого персонажа беспорядков – «викинга» в шаманской шапке с рогами. Надпись на фотографии гласит: «Вот что происходит, когда вы запрещаете Burning Man».Илон Маск имеет в виду прославившийся масштабными арт-инсталляциями международный фестиваль музыки и искусства Burning Man («Горящий человек»), который в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса.