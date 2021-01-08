Сотрудники Белого дома «решительно осуждают» вчерашние беспорядки в Вашингтоне и «работают» над мирной передачей власти избранному президенту США Джозефу Байдену. Об этом 7 января, на следующий день после штурма Капитолия, заявила журналистам пресс-секретарь Дональда Трампа Кейли Макинани.«Те, кто работают в этом здании, работают над тем, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти. Пришло время Америке объединиться, чтобы вместе отказаться от насилия, которое мы видели. Мы – единый американский народ», - сказала представитель действующего главы государства.Напомним, как писал сайт kp.ru, несмотря на массовые протесты сторонников Трампа, накануне конгресс утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. А демократы-конгрессмены после штурма Капитолия протестующими настаивают на импичменте за «злоупотребление властью».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).