По данным Минздрава Бразилии, на сегодняшний день в стране заразились коронавирусом почти восемь миллионов человек, а число жертв COVID-19 превысило 200 тысяч.За минувшие сутки бразильские медики выявили рекордное число новых инфицированных – 87843 человека, общее количество подтвержденных случаев заражения в южноамериканской республике возросло до 7 961 673. Из-за последствий заболевания COVID-19 скончались 200498 пациентов, за сутки зафиксировано 1524 смерти. Под наблюдением врачей на данный момент находится свыше 664,2 тысячи больных.Между тем, как рассказали ТАСС в пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica, которая является партнером Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в ближайшие дни в Бразилии начнется производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», все необходимое для этого было доставлено в страну 6 января.