Многие советники действующего президента США Дональда Трампа после массовых протестов в Вашингтоне, когда его сторонники ворвались в Капитолий и устроили погром в конгрессе, стали избегать общения с ним. Об этом со ссылкой на четыре знакомых с ситуацией источника сообщает агентство Reuters.Таким образом, лишившийся даже своих соцсетей, глава Белого дома теперь особенно одинок. По словам собеседников агентства, круг общения Трампа сузился до нескольких самых преданных сотрудников администрации. Среди тех, кто не отступился от потерпевшего поражение по всем фронтам республиканца называют его личного адвоката Руди Джулиани, помощников Дэна Скавино, Джона Макинти и Питера Наварро, а также спичрайтера Стивена Миллера.Напомним, как писал сайт kp.ru, после вчерашних событий члены команды Трампа стали один за другим уходить в отставку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).