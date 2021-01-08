Вице-президент США Майкл Пенс не поддерживает идею раньше срока отстранить от власти действующего американского лидера Дональда Трампа, как того требуют демократы и даже некоторые республиканцы в конгрессе, считающие его виновником вчерашних волнений в Вашингтоне.Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщает газета New York Times. По информации собеседников издания, пенс не согласен принимать на себя полномочия главы государства на две недели – до 20 января, дня инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Газета отмечает, что некоторые члены кабинета тоже считают досрочную отставку Трампа нецелесообразной.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что несколько членов кабинета министров предложили задействовать 25-ю поправку к Конституции США, которая предусматривает возможность отправить главу государства в отставку до истечения срока его полномочий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).