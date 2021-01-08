Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер пока не получили от вице-президента США Майка Пенса ответ на их предложение воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, чтобы досрочно отстранить от власти действующего американского лидера Дональда Трампа. Об этом говорится в их совместном заявлении.«Опасные и подрывные действия президента делают необходимым его немедленное отстранение от должности. Мы рассчитываем, что вице-президент ответит как можно скорее», - цитирует заявление Нэнси Пелоси и Чака Шумера ТАСС.Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Майк Пенс эту идею не поддерживает и не согласен принимать на себя полномочия главы государства на две недели – до 20 января, дня инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена.Сам же Трамп впервые после вчерашних событий в Вашингтоне выступил с заявлением, в котором осудил поведение своих сторонников, взявших штурмом Капитолий. Он пообещал сосредоточиться на мирной передаче власти новой администрации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).