Полиция Капитолия опровергла появившиеся в прессе сообщения о смерти своего сотрудника, пострадавшего во время вчерашних беспорядков в Вашингтоне.«Сообщения СМИ относительно смерти сотрудника полиции Капитолия не соответствуют действительности. В самом деле, несколько сотрудников были ранены и госпитализированы вчера, но ни один сотрудник полиции Капитолия не умер», - цитирует заявление пресс-службы ведомства ТАСС.Некоторое время назад телеканал CNN со ссылкой на три неназванных источника сообщил, что сотрудник полиции Капитолия скончался в больнице от травм, полученных в столкновениях с протестующими во время штурма здания конгресса.Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за массовых волнений скончались четыре человека, в том числе женщина-ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, в которую выстрелил .«защитник» Капитолия. Еще трое умерли по разным причинам «медицинского характера».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКонгресс утвердил итоги выборов в США: у Трампа не осталось шансов, а у Байдена – препятствийПоздней ночью Конгресс США, продолживший после штурма Капитолия заседание обеих палат, утвердил результаты голосования Коллегии выборщиков. Все возражения по исходу выборов президента в тех или иных штатах были отклонены (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).