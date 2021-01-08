Решение оставить свой пост принято еще одним американским министром: в четверг, 7 января, подала в отставку глава министерства образования США Бетси Девос, передает газета Wall Street Journal.«Нет сомнений относительно того, какое влияние оказали на ситуацию ваши заявления, для меня это стало переломным моментом. Все это видят впечатлительные дети, они учатся на нашем примере», - так, по данным издания, член кабинета пояснила причину своего решения пока еще действующему президенту страны Дональду Трампу.Напомним, ранее в этот же день и по тем же причинам заявила об уходе в отставку министр транспорта Элейн Чао.Между тем, как писал сайт kp.ru, после массовых протестов в Вашингтоне, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили погром в конгрессе, члены его команды стали один за другим уходить в отставку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлавное о политическом кризисе в США: кто теперь президент, и затаскают ли Трампа по судамСобытия 6 января в Вашингтоне потрясли не только Америку, но и весь мир. Ведь в цитадель американской демократии ворвались протестующие, которые пытались оспорить результаты президентских выборов. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о случившемся и его последствиях (подробности).ТЕМ ВРЕМЕНЕМКак выглядит Капитолий после штурма: фото и видео хаоса в Конгрессе СШАНесогласные с результатами президентских выборов сторонники Трампа устроили штурм Капитолия. Показываем, как выглядит здание Конгресса США после погрома (подробности).