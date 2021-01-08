Последние новости на утро 8 января 2021 года. С сегодняшнего дня на Украине начинают действовать строгие карантинные меры. До 24 января включительно в стране будут закрыты все кафе, рестораны и бары (кроме доставки и работы на вынос), непродовольственные рынки и магазины, театры и кинотеатры, спортзалы и фитнес-клубы, ТРЦ. На этот период также запрещены массовые мероприятия и посещение учебных заведений. О том, что в Незалежной после Нового года и Рождества введут локдаун, власти объявили украинцам еще в начале декабря.Тем временем действующий президент США Дональд Трамп прервал молчание и впервые после вчерашних событий в Вашингтоне выступил с заявлением, в котором осудил поведение своих сторонников, взявших штурмом Капитолий. Он также пообещал сосредоточиться на мирной передаче власти новой администрации.