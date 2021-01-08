В Минфине РФ объяснили, как будет происходить порядок уплаты налога на доход по вкладам свыше одного миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.В ведомстве уточнили, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а только проценты по ним.- Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены, - говорится в документе.Также отмечается, что в случае, если зачисляются банком в счет пополнения того же вклада клиента, то в таком случае доход в виде таких процентов будет учитываться при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором и произошло зачисление процентов на счет владельца вклада.Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года в России начал действовать закон о налогообложении процентов по вкладам физических лиц, чья сумма превышает один миллион рублей. Отмечается, что взымать налог в виде процентов с дохода, полученного в период с 2021 году, начнут только в 2022 году. При этом, проценты с зарплатных счетов налогом облагаться не будут.