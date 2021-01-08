В Бразилии объявили о производстве российской вакцины от коронавируса \\"Спутник V\\", которое начнётся в самое ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе фармацевтической компании Uniao Quimica - партнере Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).- После прибытия накануне из России сырья Uniao Quimica начнет производство вакцины в ближайшие дни согласно всем договоренностям по передаче технологии с РФПИ, - сообщили в компании ТАСС.Напомним, в среду, 6 января, компания Uniao Quimica сообщила о прибытии в столицу страны необходимого клеточного материала для производства сыворотки.Ранее сообщалось, что в конце декабря бразильская химико-фармацевтическая компания обратилась в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) за разрешением на проведение в стране третьей фазы клинических испытаний российского препарата от covid-19. Тогда же и стало известно о планируемом производстве вакцины \\"Спутника V\\" в январе 2021 года.