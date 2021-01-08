При путешествиях на дальние расстояния россияне предпочитают отправляться в поездки на поезде. Этот вид транспорта почти половина (47%) опрошенных считает самым безопасным, говорится в сообщении аналитиков сервиса поездок и путешествий Туту.ру.Отмечается, что всего в исследовании приняли участие 1,2 человек. На втором песте по итогам ответов респондентов оказались путешествия на самолёте (35%), пишет RT, который ознакомится с материалами анализа экспертов.Тем временем, всего 6% предпочитают отправляться в дальний путь на собственном авто, а всего 2% - на автобусе. Еще 8% участников опроса признались, что им вообще страшно путешествовать на любом из существующих видов транспорта. Еще по 1% респондентов отдали свои голоса в пользу водного транспорта и такси.Напомним, ранее сообщалось какие способы помогут снизить вероятность заражения коронавирусной инфекцией в общественном транспорте. Так, прежде всего нужно взять за привычку однократную обработку рук антисептиками перед входом и на выходе из трансопрта.