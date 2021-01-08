Утром 8 января произошел пожар на мебельной фабрике в Раменском в поселке станции Бронницы. Огонь охватил территорию предприятия \\"Бротекс\\".На данный момент на территории производства полыхает восемь тысяч квадратных метров, огонь охватил один металлический ангар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.- На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри. Объявлен повышенный ранг пожара № 2, площадь возгорания 8000кв. метров, - говорится в сообщении на сайте ведомства. О пострадавших пока нес сообщается, как и то, были ли там люди в момент ЧП.Тем временем, как уточнил источник ТАСС в экстренных службах, в полыхающем ангаре находится до 15 газовых баллонов. Тушение огня продолжается. К ликвидации пожара привлечены 25 единиц спецтехники и 82 человека.