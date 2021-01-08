В США в штате Флорида спустя несколько недель после вакцинации от коронавируса умер врач Грегор Майкл.Сообщается, что мужчина прививался от covid-19 сывороткой от компании Pfizer. Причиной его смерти стал геморрагический инсульт, пишет New York Post.Также известно, что Майкл скончался на 57 году жизни. Он работал в медицинском центре Mount Sinai в Майами-Бич в качестве акушера-гинеколога.Супруга покойного Хайди Некельманн рассказала, что ее супруг привился 18 декабря и умер спустя 16 дней.- По-моему, его смерть была на все 100% связана с вакциной. Другого объяснения этому нет, - сказала Некельманн.