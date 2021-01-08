В США член конгресса от штата Иллинойс Мэри Миллер во время выступления заявила о правоте нацистского лидера Адольфа Гитлера.По ее словам, которые привел телеканал WCIA, создатель Третьего рейха был прав только в одной вещи, когда говорил о будущем- Гитлер был прав в одном. Он сказал: \\"У кого есть молодежь, у того есть будущее\\", - процитировала слова нациста Миллер на митинге \\"Матери за Америку\\", чем ввела публику в полнейшее возмущение, говоря о создании Гитлером политического движения среди молодежи.