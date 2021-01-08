Умер Андрей Трубников, создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica. Он скончался на 62 году жизни.Известный предприниматель умер в своем доме в Подмосковье. Об этом со ссылкой на менеджера бизнесмена пишет РБК. Причины его гибели пока остаются неизвестны.Напомним, российский предприниматель Андрей Трубников запустил собственный бренд \\"Рецепты бабушки Агафьи\\" еще в 2002 году,. Через шесть лет появилась марка \\"Натура Сиберика\\", а в 2012-м - одноименная розничная сеть Natura Siberica (сейчас в нее входят более 55 точек в России и за рубежом).Также известно, что под брендом Organic Shop работают 39 магазинов со средствами по уходу. Всеми этими компаниями владеют Трубников и члены его семьи. Выручка с производства косметики и ретейлера в 2019 году составила около 14 миллиардов рублей, уточняет издание.