В прошлом году было много разных моментов, которые сильно отразились на всем мире. Это и пандемия коронавируса, и ситуация в США. Теперь же эксперты спрогнозировали, в каких странах в 2021 году может начаться война.По оценкам экспертов ряда международных организаций, волна насилия будет только нарастать, а ее последствия пока даже не удается предсказать.Так, по мнению военного эксперта Алексея Валюженича, в этом году многим государствам еще предстоит столкнуться с проблемами такого рода. Об этом он заявил в интервью сайту mk.ru.- Настоящим \\"открытием\\" уходящего года стало обострение в треугольнике Китай – Индия - Пакистан. В случае с Индией и Китаем, вроде как, обошлось без жертв, но с другой стороны - участники конфликта направили к границе крупные армейские силы. Более, чем крупные. Готовы ли они их использовать - это второй вопрос. Но такого не было давно, - рассказал специалист.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакие точки на карте станут горячими в 2021 годуКорреспондент \\"Комсомолки\\" Александр Коц поговорил с военным экспертом Алексеем Леонковым о том, какие конфликты могут вспыхнуть вокруг России (подробности)