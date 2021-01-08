Президент Украины Владимир Зеленский провел последнее перед введением карантина совещание правительства страны, на котором и обсуждалась необходимость введения жестких карантинных мер для граждан.По его мнению, главная цель локдауна - сократить число заразившихся коронавирусом и сезонным гриппом, чтобы попытаться снизить нагрузки на сферу здравоохранения.- Мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ, - рассказал Зеленский во время своего выступления, пишет OBOZREVATEL.