Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что харьковская компания \\"Биолек\\" подала заявку на регистрацию российской вакцины \\"Спутник V\\".Глава ведомства также добавил, что сейчас вокруг сыворотки от covid-19 много политики.- Компания \\"Биолек\\" подала заявку в Государственный экспертный центр. Это только заявка…<...> Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что из себя являет российская вакцина, - сказал Степанов во время выступления на брифинге, слова которого цитируют РИА Новости.Ранее сайт kpru писал, что харьковская компания \\"Биолек\\" заявила о подаче всех необходимых документов для регистрации \\"Спутник V\\".