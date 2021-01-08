Россия выделила Кении 109 миллионов кенийских шиллингов (один миллион долларов) на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом пишет газета Nation.- Подписание соответствующих документов состоялось. Деньги через Трастовый фонд \\"РФ - ПРООН в целях развития\\" предоставляются кенийскому министерству здравоохранения на конкретный проект, - уточнил ТАСС представитель российского посольства в Кении.Также среди всего прочего отмечается, что выделенные средства пойдут на подготовку специалистов для борьбы с covid-19.