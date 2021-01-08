Глава министерства здравоохранения Германии, член Христианско-демократического союза Йенс Шпан рассматривает возможность стать кандидатом на пост канцлера государства. Об этом в пятницу, 8 января, пишет издание Bild, ссылаясь на источники в политических кругах.По данным газеты, Шпан в последнее время несколько раз проводит телефонные разговоры с «влиятельными представителями» Христианско-демократического союза, в ходе которых обсуждал такой сценарий.В общей сложности известных кандидатов на должность председателя союза трое: премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, экс-руководитель парламентской фракции Фридрих Мерц и глава парламентского комитета по внешней политике Норберт Рёттген. Нового лидера ХДС выберут в ходе съезда консерваторов 15-16 января этого года.Как правило, кандидатом на должность канцлера ФРГ становится лидер партии, однако это условие вовсе не является обязательным. Йенс Шпан в настоящее время входит в предвыборную команду Лашета. Местные СМИ не исключают, что он может может стать кандидатом, если его рейтинги к весне будут выше, чем у Лашета. Вторым условием является то, что именно последний должен быть к тому моменту председателем партии.Сам Йенс Шпан пока что не подтвердил свои намерения.В настоящее время Христианско-демократический союз возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на данной должности Меркель. Сама Меркель не планирует идти на следующий срок. 26 января этого года пройдут очередные выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство Германии.