Европейская комиссия расширила контракт на поставку вакцины от коронавирусной инфекции с компанией Pfizer с 300 до 600 миллионов доз. Поставки новых доз препарата, вероятнее всего, начнутся в конце текущего года, сообщила в пятницу, 8 января, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе.- ЕК объявляет о заказе дополнительных 300 миллионов доз вакцины от коронавируса Pfizer. Первая партия из них на 75 миллионов доз может начать поставляться уже в конце этого года, - сообщила она.Глава ЕК отметила, что, принимая во внимание решение о сертификации второй вакцины в Евросоюзе, разработанной Moderna, в настоящее время у европейских стран есть контракты на поставки до 760 миллионов доз вакцины. Этого должно хватить для вакцинации около 380 миллионов человек.Как сообщал сайт kp.ru, отвечая на вопрос о возможности закупки ЕС российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», Урсула фон дер Ляйен напомнила, что европейские страны должны покупать вакцины от коронавирусной инфекции исключительно через общеевропейские переговоры.