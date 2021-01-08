Наибольшая вероятность заразиться коронавирусной инфекцией в Москве существует в общественном транспорте в связи с большой скученностью людей. Об этом в пятницу, 8 января, рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.- Самый большой риск заразиться коронавирусом в столице в транспорте. Только посмотрите, едут полные вагоны, на платформах толпы народа, то же самое внутри автобусов. В тех местах, где скученность большая, - сообщил профессор в интервью РИА Новости.Ранее аналитики провели опрос, в ходе которого выяснили, что при путешествиях на дальние расстояния жители России предпочитают отправляться в поездки на поезде. Такой вид транспорта сочли наиболее удобным и безопасным 47 процентов опрошенных. На втором месте оказались путешествия на самолетах, которые выбрали около 35 процентов респондентов.Как сообщал сайт kp.ru, врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, кому обязательно следует сделать прививку от коронавирусной инфекции, чтобы уберечь свое здоровье. В первую очередь специалист отметила особые группы россиян с заболеваниями: прививку от COVID-19 нужно сделать людям с ожирением и диабетом.