Цена на мартовский фьючерс нефти марки Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 1,21 процента по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в 55,04 доллара за баррель. Об этом в пятницу, 8 января, свидетельствуют данные торговой площадки.Нефть данной марки превысила отметку в 55 долларов за баррель впервые с 25 февраля прошлого года. Тем временем стоимость нефти марки WTI увеличилась на 1,22 процента до 51,49 доллара за баррель.Чуть позже, по состоянию на 14:34 по московскому времени, нефти сорта Brent торговалась на уровне в 55,15 доллара, а нефть WTI показала рост на 1,18 процента до 51,47 доллара за баррель.Как сообщал сайт Kp.ru, сегодня биткоин – самая популярная в мире виртуальная валюта – в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув отметки почти в 41 тысячу долларов. В 13:56 по столичным часам криптовалюта подорожала на 9,79 процента и торговалась на уровне в 40 612 долларов.