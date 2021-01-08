Необходимо постепенно наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей. Важно, чтобы «Ростех» активно развивал данное направление, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин во время встречи с руководителем государственной корпорации Сергеем Чемезовым в пятницу, 8 января.Премьер-министр отметил, что «Ростех» достиг больших успехов, занимаясь импортозамещением.- В качестве примера можно привести полет нашего самолета МС21 с российскими двигателями ПД-14. Это только один пример, но их достаточно много. Как говорит президент, следует наращивать выпуск продукции для гражданских отраслей, - отметил Михаил Мишустин.Глава правительства выразил благодарность Сергею Чемезову за то, что во время пандемии коронавирусной инфекции корпорация не сокращалась своих сотрудников. Михаил Мишустин также отметил работы «Ростеха» в области производства средств индивидуальной защиты в период распространения инфекции. Благодаря этому производство необходимой защиты для населения нарастили в несколько раз за считанные месяцы.