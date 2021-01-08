Синоптики Гидрометцентра объявили на территории российской столицы и Подмосковья желтый уровень погодной опасности до 10 января из-за гололедицы. Об этом в пятницу, 8 января, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.- Степень интенсивности опасных явлений: желтый. Погода потенциально опасна, - говорится в заявлении синоптиков. Предупреждением будет действовать в столичном регионе до 12:00 по московскому времени 10 января.В Telegram-канале московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры водителей столицы предупредили о неблагоприятных погодных условиях. Из-за сильного мороза и гололедицы автомобилистам посоветовали быть более внимательными на дорогах и не превышать скорость, а также избегать резких маневров.Как ранее писал сайт Kp.ru, ведущий сотрудник центра погоды \\"Фобос\\" рассказал, что на следующей неделе в столицу придут аномальные морозы. В Москве с 11 января можно похолодать до -27 градусов по Цельсию.