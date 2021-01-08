Лондонский мэр Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в столице Великобритании из-за угрозы переполнения медицинских учреждений на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в социальной сети Twitter в пятницу, 8 января.- Сегодня с объявил о чрезвычайной ситуации на территории Лондона, поскольку угроза, которую создал коронавирус, уже привела к глубокому кризису в нашем городу. В настоящее время каждый тридцатый житель Лондона болеет коронавирусной инфекцией. Если мы немедленно не предпримем меры, наша система здравоохранения может «перегреться». Это может привести к новым жертвам, - сообщил Садик Хан.Как сообщал сайт Kp.ru, с сегодняшнего дня строгий карантин начал действовать на территории Украины. В стране до 24 января этого года закрыли все заведения общественного питания, непродовольственные рынки и магазины, театры и кинотеатры, спортзалы и торговые центры, а также запретили проведение массовых мероприятий и посещение учебных заведений.