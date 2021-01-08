Лыжник из России Александр Большунов одержал победу в гонке с общего старта классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Спортсмен преодолел пятнадцать километров дистанции за 41 минуту 33,7 секунды.Второе место в масс-старте занял итальянский лыжник Франческо де Фабиани, от лидера спортсмен отстал на 1,8 секунды. Третьим к финишу пришел еще один российский спортсмен Алексей Червоткин.Россиянин Денис Спицов занял 20 место, Евгений Белов – 24, Артем Мальцев — 27, Александр Терентьев — 40, а Глеб Ретивых – 48.После своей победы Александр Большунов укрепил лидерство в общем зачете многодневки. В настоящее время общее время лыжника составляет 2 часа 57 минут 9 секунд. Россиянин Иван Якимушкин в общем зачете занял третье место. На втором стоит французский спортсмен Морис Манифика.В эту субботу, 9 января, в Италии состоится предпоследний старт в рамках «Тур де Ски» - спринтерские забеги классическим стилем.