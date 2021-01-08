Мексиканский боец UFC Ирвин Ривера арестован по подозрению в двойном покушении на убийство. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает издание MMA Fighting.Спортсмена задержали вчера в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Там 31-летнего Риверу поместили в следственный изолятор. По информации источника издания, спортсмена взяли под стражу по подозрению в нанесении ножевых ранений своим сёстрам.- Инцидент мог произойти в связи с проблемами с психическим здоровьем. UFC о нем известно. Разумеется, данные обвинения вызывают крайнюю озабоченность. В настоящее время организации собирает дополнительную информацию, продолжается расследование. Позже определят дальнейшие шаги, в том числе дисциплинарные меры или же медицинское обследование, - сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз.Он отметил, что UFC проинформировал Риверу, что в настоящее время ему не будут предложены бои.