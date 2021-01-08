Новое заведение общественного питания с шаурмой «от Сталина» в российской столице временно закрыли после проверки сотрудниками полиции. Об этом в пятницу, 7 января, рассказали kp.ru очевидцы. В настоящее время с сотрудниками заведения беседуют правоохранители.Шаурму в Stalin Doner, которая накануне открылась недалеко от метро «Войковская» в Москве, продавал сотрудник в форме НКВД. Сообщается, что после приезда полиции мужчина переоделся в обычную одежду, выключил свет в заведении стали убирать ингредиенты для приготовления. Правоохранители задали продавцу несколько вопросов, а затем попросили его покинуть рабочее место в сопровождении полиции. С чем именно было связана проверка, пока что не известно.Названный в честь Иосифа Сталина общепит в столице сразу вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. Заведение открылось под девизом «Жить стало лучше, жить стало веселее!», а на его дверях гласит красуется надпись «Иосиф Виссарионович приглашает отведать!».Напомним, в конце декабря под рейд правоохранителей попал московский бар «Квартира» в Пресненском районе. Ночью сотрудники ОАТИ и полицейские вскрыли запертые двери заведения и зафиксировали множество нарушений коронавирусных мер безопасности.