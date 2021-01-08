Лето 2021 года на территории России может оказаться аномально сухим. Об этом в пятницу, 8 января, предупредила жителей страны климатолог и метеоролог Екатерина Пестрякова в интервью URA.RU.Эксперт отметила, что в последние два года на территории Сибири господствует устойчивый антициклон. Теперь он пришел и на Урал.- Антициклон зимой приносит с собой холодный ветер, а в летнее время года – горячий. Лето будет очень теплым, осадков будет меньше. Есть опасение, что лето будет сухим. Это тренд последних лет – очень сухое лето. И это плохо, - отметила климатолог.Екатерина Пестрякова напомнила также, что в 2020 года на Урале специалисты фиксировали беспрецедентно высокое давление, которое было на десять миллиметров ртутного столба выше нормы. Это приносит безоблачную морозную погоду и рассеивание примесей в атмосфере, что является весьма нехорошим знаком с точки зрения экологии.Тем временем в Москве синоптики объявили желтый уровень погодной опасности до 10 января из-за гололедицы. Водителей попросили быть внимательнее на дорогах и не превышать скорость.