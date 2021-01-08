В преддверии резкого похолодания в российской столице городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления. Об этом в пятницу, 8 января, сообщил в ходе беседы с журналистами заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.- По прогнозам синоптиков, в скором времени в город придут сильные морозы. Принято решение скорректировать температуру в системе теплоснабжения домов. Сегодня специалисты городских служб приступили к поэтапному ее повышению. Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой на улице, - объяснил заместитель градоначальника.Петр Бирюков отметил также, что корректировка тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя или изменения его объема. Регулирование тепла производят строго под контролем диспетчерских служб автоматически, основываясь на показателях датчиков температуры.Напомним, синоптики обещают сильные морозы в Москве со следующей недели. Температура в столичном регионе может опуститься до -27 градусов. Жителей столицы также предупредили о сильной гололедице, из-за которой в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.