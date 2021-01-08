Российский Центробанк обновил список признаков сомнительных операций и сделок. Проведение таких операций может служить основанием для блокировки счета. Документ был опубликован на сайте Банка России в пятницу, 8 января, а в силу новый перечень вступит с 1 октября текущего года.На фоне принятого летом прошедшего года закона о цифровых финансовых активах перечень признаков сомнительных операций и сделок дополнили операциями с цифровыми валютами и оборотом цифровых прав на крупные суммы, которые характеризуются однонаправленность и регулярность.К признакам также отнесли постоянные переводы в другие страны от различных граждан одному и тому же физическому лицу и многократные переводы с одного электронного средства платежа.Отмечается, что список Центробанка РФ не является исчерпывающим – он включает в себя и «иные признаки», которые могут свидетельствовать о легализации доходов, которые были получены преступным путем.