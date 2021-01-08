Фотомодель Стелла Теннант – муза дизайнеров Карла Лагерфельда и Джанни Версаче – покончила жизнь самоубийством. Причину смерти Стеллы Теннант назвали в пятницу, 8 января, ее родственники в интервью Би-би-си.Члены семьи сообщили, что 50-летняя модель долгое время «была нездорова». Они подчеркнули, что Стелла Теннант была талантливой и чувствительной женщиной, а ее креативность, интеллигентность и превосходное чувство юмора тронули очень многих.- К величайшей скорби и сожалению она чувствовала, что не может продолжать. Мы благодарим всех за оказанную поддержку, - говорится в заявлении семьи.Тело Теннант нашли в ее собственном доме в Шотландии 22 декабря, через несколько дней после ее 50-летия.Стелла Теннант происходит из семьи потомственных аристократов. Фотографии известной модели неоднократно появлялись на обложках журналов Vogue и Harper's Bazaar. Она считалась одной из главных муз Карла Лагерфельда, Джанни Версаче и Оскара де ла Рента. Лагерфельд находил ее похожей на Коко Шанель.