Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в масс-старте на десять километров классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски». Гонка состоялась в пятницу, 8 января, в Италии.Российская спортсменка преодолела дистанцию за 30 минут 35,5 секунды. Второе место заняла немецкая лыжница Катарина Хенниг с отставанием от лидера в 2,4 секунды. Третьем пришла шведка Эбба Андерссон с 4,1 секунды.Другая российская спортсменка Алиса Жамбалова заняла седьмое место, Юлия Ступак – восьмое, Яна Кирпиченко -10, Татьяна Сорина – 14, Анна Нечаевская – 22, Христина Мацокина – 24 и Анастасия Фалеева – 35.Напомним, «Тур де Ски» завершится 10 января этого года. Сегодня в гонке с общего старта классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме победу одержал российский лыжник Александр Большунов.