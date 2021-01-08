Одному из протестующих, задержанному при штурме американского Капитолия в минувшую среду, потребовался переводчик с русского языка. Об этом в пятницу, 8 января, пишет издание Washington Post.По данным газеты, несколько участников беспорядков в Вашингтоне вчера уже предстали перед судом. По факту штурма здания Капитолия возбудили 40 дел, еще 15 ожидались до конца дня в четверг. Местный прокурор заявил, что у одного из задержанных изъяли винтовку и коктейль Молотова. Еще одному нарушителю предъявили обвинение в нападении на полицейского с применением хоккейной клюшки.Еще одному задержанному, по информации издания, в суде понадобился переводчик с русского языка. Русскоязычный нарушитель заявил судье, что вообще понятия не имеет, о каком незаконном вторжении в Капитолий идет речь.В настоящее время полицейские и сотрудники ФБР продолжают поиск людей, участвовавших в беспорядках в Вашингтоне. Полиция округа Колумбия предлагает вознаграждение в размере одной тысячи долларов за информацию, которая поможет задержать участника беспорядков. Ранее ФБР обратились к жителям США с просьбой помочь установить личности участников штурма.