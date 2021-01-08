Бывший следователь российской Генеральной прокуратуры Петр Трибой, который расследовал убийство тележурналиста Владислава Листьева, умер из-за коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 8 января, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн на своей странице в Twitter.- Скончался мой друг Петр Трибой, некогда один из самых принципиальных следователей Генеральной прокуратуры. Он расследовал многие громкие дела, в том числе убийство Владислава Листьева, - сообщил депутат.Александр Хинштейн уточнил, что причиной смерти бывшего следователя стало воспаление легких, вызванное коронавирусной инфекцией. Умер Петр Трибой вчера поздно вечером в больнице. Его похороны, вероятнее всего, пройдут на следующей неделе.Петр Трибой работал следователем по особо важным делам российской Генпрокуратуры. С 1997 года по 2000 он был главой расследования уголовного дела об убийстве Листьева - третьим следователем, который возглавил следственную группу по этому делу. Как и другим следователям, в рамках расследования убийства Трибою несколько раз угрожали. В 2001 году он ушел из Генпрокуратуры и стал адвокатом.