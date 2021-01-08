Полиция Лондона объявила в розыск продавца поддельной вакцины от коронавирусной инфекции и попросила жителей города помочь в поисках преступника. Об этом в пятницу, 8 января, сообщает BBC.Одной из жертв мошенника стала 92-летняя жительница столицы Великобритании. Злоумышленник представился ей сотрудником национальной службы здравоохранения. За вакцину он взял у женщины 160 фунтов стерлингов, после чего сделал ей укол неизвестным препаратов. После прививки британка прошла осмотр у врачей, признаков недомогания у нее не выявили.Похожие случаи полиция Лондона зафиксировала и в других районах города, а также других регионах королевства.До этого жителей Великобритании предупреждали о злоумышленниках, которые рассылают сообщения от лица национальной службы здравоохранения о вакцинации от коронавирусной инфекции. Мошенника обманом собирали платежные данные жителей страны.Сегодня в Лондоне объявили о чрезвычайной ситуации из-за угрозы переполнения медицинских учреждений на фоне пандемии коронавирусной инфекции.