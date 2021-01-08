В СНБ при Белом доме вернут отдельную должность по российской тематике. Ранее работавшая по линии разведки по России Андреа Кендалл-Тэйлор будет назначена на должность директора по делам РФ и Центральной Азии в Совете национальной безопасности при Белом доме. Об этом в пятницу, 8 января, говорится в заявлении пресс-службы избранного президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена.До этого тема по России в Белом доме была объединена с вопросами, связанными с Европой.Андреа Кендалл-Тэйлор в настоящее время отвечает за российскую тематику в переходной команде нового главы США. До этого она была старшим офицером разведки и одновременно заместителем офицера национальной разведки. Кендалл-Тэйлор также работа аналитиком в ЦРУ.Как ранее сообщал сайт kp.ru, старший директор по РФ в Совете национальной безопасности при Белом доме Райан Талли покинул свой пост после беспорядков в Вашингтоне в минувшую среду.