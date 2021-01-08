Американский суд предписал россиянке Богдане Осиповой привезти в Соединенные Штаты детей от американского отца, в противном случае она окажется в тюрьме в феврале. Об этом в пятницу, 8 января, на заседании федерального суда сообщил помощник окружного прокурора Джейсон Харт.Сегодня утром завершилось слушание суда, который предписал Осиповой привезти детей в Канзас либо явиться в тюрьму к 24 февраля текущего года по обвинению в неуважении к суду.Шесть лет назад беременная Богдана Осипова покинула территорию Штатов с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли. В 2017 году россиянка вернулась в США, чтобы уладить дела с бывшим супругом, однако была арестована за то, что вывезла ребенка из страны без согласия его отца.Тогда суд предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли из России. Россиянка отказалась, после чего ее приговорили к семи годам лишения свободы за похищение ребенка родителем и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она якобы требовала денег на их воспитание и содержание. Чуть позже суд снял с россиянки обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении.