«Британский» штамм коронавирусной инфекции действительно распространяется быстрее обычного. Эту информацию в пятницу, 8 января, подтвердила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в ходе брифинга.- Постоянно поступают новые данные. Последняя информация свидетельствует о том, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный на территории Великобритании. Репродуктивное число выросла с 1,1 до 1,5. Однако нет никакой разницы в том, каким образом распространяется вирус и как мы должны противостоять этому варианту. Процесс осложняет лишь тем, что параллельно продолжает циркулировать и обычный вариант COVID-19, - сообщила эксперт.Мария ван Керкхове отметила также, что пока что нет никаких свидетельств того, что выявленный в Соединенном Королевстве вариант является более опасным в плане заразности или смертности.Напомним, в декабре 2020 года ученые зафиксировали на территории Великобритании новый мутировавший вариант коронавирусной инфекции. По их данным, «британский» штамм заболевания может быть на 70% более заразен, чем обычный.